Diğer partiler aday çıkarmadı, Şehzadeler'in yeni başkanı belli oldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçmek için Manisa Kültür Sitesi Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda olağanüstü olarak toplandı. Meclisteki diğer partiler AK Parti, MHP, İYİ Parti ve bağımsız bir üye Şehzadeler Belediye Başkanı vefatı sonrası oluşan süreçte aday çıkarmama kararı aldıklarını belirtmişlerdi.

Yoklama alınmasıyla başlayan toplantıda Başkan Vekili Zerrin İşnel, meclisteki siyasi partilerin aday çıkarmayacağını ve CHP'nin adayını destekleyeceklerini açıklaması üzerine AK Parti sıralarından İşnel'e tepki sesleri yükseldi. AK Parti adına sadece aday çıkarmayacaklarını açıkladıklarını, CHP'nin gösterdiği adaya oy vereceklerini hiçbir yerde beyan etmediklerini ve düzeltme istenmesi üzerine Zerrin İşnel düzeltme yaparak teşekkür etti ve CHP'nin başkan adayının Hakan Şimşek olduğunu açıkladı.

Partisinin grup kararına uymadı

CHP adayının Hakan Şimşek olduğunu açıklamasının ardından daha önce Şehzadeler Belediyesinde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve istifa eden CHP Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da CHP Grubunun aldığı karara uymayarak, "Ben kimsenin iki dudağı arasından çıkacak isme bağlı değilim. Ben Yenal Yıldırım'ım ve adayım" diyerek belediye başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Yenal Yıldırım'ın adaylığının kabul edilmesinin ardından iki adaylı başkanlık yarışına geçildi.

İki adayın yarıştığı seçim için meclis üyeleri alfabetik sıraya göre oylarını kullandı. Yapılan seçim sonunda Hakan Şimşek 20 oy, Yenal Yıldırım 7 oy alırken 4 oy da geçersiz sayıldı. Meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. Verilen 15 dakikalık aranın ardından yapılan 2. tur oylama sonucunda ise 31 üyeden 23'ü Hakan Şimşek'e, 7 üye Yenal Yıldırım'a çıkarken 1 oy da boş çıkarak Hakan Şimşek meclisin üçte iki çoğunluğunun oyunu alarak Şehzadeler'in yeni Belediye Başkanı oldu.

Mecliste CHP'nin 18, AK Parti'nin 5, MHP'nin 4, İYİ Parti'nin 3 üyesi bulunurken 1 üye de bağımsız olarak yer alıyordu.

Seçimin ardından mecliste grubu bulunan partiler adına konuşma yapan meclis üyeleri, Gülşah Durbay için başsağlığı dilerken, yeni başkan Hakan Şimşek'e de görevinde başarılar diledi.

"Gülşah Başkanımızın emanetine sahip çıkacağız"

Şehzadeler'in yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek yaptığı konuşmada, "2025 yılında gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süreç içerisinde basın danışmamız Güney Temiz kardeşimiz, arkasından Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve sonrasında Manisa'nın Topuklu Efesi Şehzadeler Belediye Başkanımız Güşah Durbay'ı kaybettik. Bizler için gerçekten çok büyük bir kayıp, bir travma gibi oldu. Bizim her zaman bir yanımızda olacaklar. Bu arkadaşlarımızı kaybetmenin bize verdiği üzüntü kelimelerle tarif edilecek bir şey değil. Şu konuşmayı yaparken bile zorlanıyorum. Gülşah Başkanımız bir taraftan tedavi olmaya kalkarken, bir taraftan Şehzadeler ilçesi için neler yapabilirim diye düşünen kendi sağlığından daha önde tutan bir arkadaşımızın seçim sürecinde ve sonrasında vermiş olduğu her türlü sözün arkasında olacağız. Onun sözlerini, taahhütlerini hepsini yerine getirmek için tüm meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber el ele vererek sosyal demokrat, halkçı belediye öncülüğünde bunların tamamını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler biraz sancılı oluyor. Bu bizim için bir emanet. Biz bu emaneti tüm partili ve tüm meclis üyelerimiz, tüm örgütümüzle birlikte sahip çıkacağız. Benim için de çok ağır bir sorumluluk. Ötekileştirmeden partili partisiz bütün meclis üyelerimize bu şehri en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Hakan Şimşek kimdir?

Manisa'da 1971 yılında doğan evli ve 1 çocuk babası olan Hakan Şimşek Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu ve Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında yaklaşık 30 yıldır kayıtlı olarak mali müşavirlik yapıyor. 2024 yılı mahalli İdareler seçiminde CHP'den Şehzadeler Belediye Meclis üyesi seçilen Hakan Şimşek, 2024 yılının mayıs ayında Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığına getirilmiş ve 2025 yılının ocak ayında görevinden istifa etmişti.