Hemşireler, Kendi Alanındaki İlana Başvuramıyor!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 20 Kasım 2025 tarihinde ilan edilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda; "Tıp Fakültesi Mezunu olup, Tıpta Uzmanlığını almış olmak. Polikistik Over ve İnfertilite ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak." Şartı aranmıştır.

Hemşirelik alanında ilan edilen bir doktor öğretim üyesi kadrosuna bu alanda eğitim görmüş kişilerin başvuru yapamaması son derece üzücü bir durumdur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ölçütlerde de; önceliğin Hemşirelik alanlarında olduğu açıkça görülmektedir.

Hatta, alan itibarıyla Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında Ebelik alanında lisansüstü görmüş kişiler de çalışabilmektedir.

İlanın, ilgili alan mezunlarının başvuru yapabilmesi adına henüz başvuru süreci devam etmekte iken bir kez daha değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.

Hemşirelik alanında eğitim görmüş veya bu alanda eğitimlerine devam edenlerin adına konuyu ilgili Üniversite Yönetiminin dikkatine sunmak isteriz!