Yavaş'tan soruşturma iznine tepki: İtiraz edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen "soruşturma izni" kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "konser soruşturması" kapsamında, adının dahi geçmediği bir iddianame için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildiğini hatırlattı.

Yavaş, bu talep üzerine belediyeye müfettiş görevlendirildiğini ve kendisinin de yazılı ifade verdiğini belirterek, Bakanlığın hem kendisi hem de Özel Kalem Müdürü için soruşturma izni kararı aldığını açıkladı.

'Çifte standart' tepkisi!

Geçmiş dönemlerde benzer şikayetlerde belediye başkanlarının sorumlu tutulmadığını hatırlatan Yavaş, bu kez tam tersi bir uygulamaya gidilmesinin "açık bir çifte standart" olduğunu vurguladı. Yavaş, "Herkese ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Pazartesi kapsamlı açıklama yapılacak"

Yasal haklarını kullanarak en kısa sürede Danıştay'a itiraz edeceklerini bildiren Mansur Yavaş, daha kapsamlı açıklamanın pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.