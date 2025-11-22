Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük iddiaları nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yürütülmesine izin verdi. Karar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine alındı.

32 farklı konser hizmet alımı

Soruşturmanın temelini, Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay raporları ve bilirkişi değerlendirmeleri oluşturuyor. Bu raporlara göre ABB'nin 32 farklı konser hizmet alımı sürecinde belediyenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de eski bürokratlar ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmış, ifadelerin ardından 5 şüpheli "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanmış, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, 5'i tutuklu 14 sanık için 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis talep ediyor. İddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.