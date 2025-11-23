Avrupa hayaliyle çıktıkları yolda minibüs bagajında yakalandılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda; 22 Kasım tarihinde Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan minibüs içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak organizatör yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.