8 Eylül 1999 sonrası girişli 25 yıl sigortalılık süresini doldurduğunda emekli olabilir mi?

Soru: Merhaba, 15/02/1975 doğumlu yüksel lisans yapmış bir biyoloğum. 1 Kasım 1999 da sgk lı olarak özel bir hastanede göreve başladım. 1 Nisan 2002 tarihinde de girmiş olduğum devlet memurluğu sınavı vesilesiyle üniversite hastanesinde biyolog olarak çalışmaya başladım. 99 ile 2002 tarihleri arasında özel hastanelerde girdi çıktı yaptıkları için toplamda 13 ay SGK da görev sürem bulunmaktadır. Halen 2002 yılında girmiş oldum üniversite Hastanesi'nde görevime devam ediyorum. Sekiz ay önce evlendim ve eşim en kısa zamanda görevimi bırakmamı istiyor ben de emekli olarak görevimi tamamlamak istiyorum, E-Devlet e girdiğimde 8180 gün prim günü görünüyor.



Bu şartlar altında 25 yılımı doldurduğumda yani 1 Kasım 2024 tarihinde emekli olabilir miyim emekli olup yaşı beklemek istiyorum bunun için gerekli olan süre burada yazdığı gibi 25 yılın dolması mıdır? Bana bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim



Pek çok yere bu soruyu iletmeme rağmen yeterli cevap alamadım çok eksik bilgi ya da yanlış bilgilerle bana dönüş yapıldı. En doğru şekilde sizden yanıt alacağımı umuyor ve şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar

Detaylar/Değerlendirmeler:



8 Eylül 1999 öncesi işçi, esnaf, memur olarak çalışması bulunmayan ve bu tarihten sonra ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar EYT kapsamında değillerdir. Yani bu durumda olanların emekliliklerinde hizmet yılının yanında mutlaka yaş şartını da tamamlamaları gerekmektedir.



1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri bulunanlar 5434 kapsamında memur statüsünde çalışan kişilerdir.



5434 kurallarına göre de 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memurluğa başlamış kişilerin emekli olabilmeleri için kadın ve erkek memuru ayrımı yapılmaksızın 25 tam hizmet yılını (varsa işçi, esnaf, borçlanılan süreler dahil) tamamlamaları ve kadın ise 58 yaşını, erkek ise 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir.



Kadın ve erkek memur için ayrıca 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşını doldurduklarında da emeklilik hakları bulunmaktadır.



Ayrıca, mevzuata uygun şekilde 25 yıldın önce istifa edip gerek hizmet yılını tamamlama gerekse de yaşı açıkta tamamlama düşüncesinde olan 5434 kapsamında olan memurlar için isteğe bağlı iştirakçilik, yani kamuoyundaki ifadesi ile çalışmadan emeklilik sistemi de bulunmaktadır. Bu şekilde geçen süre yine memurluk hizmet yılı olarak sayılmakta, ancak derece, kademe ve emeklilik ikramiyesi hesabında dikkate alınmamakta, sadece aylık bağlama yılında dikkate alınmaktadır.



Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için



Tıklayınız



Adresimiz,



Emeklilik yaşını beklemek üzere istifa edenlerin hangi konulara dikkate etmeleri konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de



Tıklayınız



adreslerimiz,



Sigortalılık süresi memurlar hakkında uygulanmaz. Bu konudaki değerlendirmelerimiz için de

Tıklayınız



adresimiz ziyaret edilebilir.



Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibi olacaktır:



Sizin durumunuz 25 tam hizmet yılı ve 60 yaşınızı doldurma şartına bağlı emeklilik kazanımınız şeklindedir.



25 tam hizmet yılı içerisinde SGK primleri ödenmiş işçilik süresi de dahil olacaktır. Yani işçi ve memurluk hizmet sürenizin toplamı 9000 gün olması gerekmektedir.



Belirttiğiniz gibi sizin 25 yılınızı dolduracağınız tarih 1 Kasım 2024 tarihi olmamakta, bu şekilde yapmış olduğunuz hesaplama sigortalılık süresi olmakta, dolayısıyla da yukarıda adresini verdiğimiz değerlendirmemizde de açıklandığı üzere sigortalılık süresi memurlar hakkında uygulanmamaktadır.



Dolayısıyla da sizin 9000 günü tamamlamanız gerekmekte veya mevcut hizmetiniz esas alındığında yine değerlendirmelerimizi yapmış olduğumuz ve yukarıda adresini belirttiğimiz isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanarak 25 tam hizmet yılınızı tamamlayabileceğinizi ve bu hizmeti tamamladıktan sonra da bu sistemden çıkarak 60 yaşınızı hiçbir zorunlu çalışmayı gerektirecek statüde çalışmadan bekleyebileceğinizi, değerlendirmekteyiz.



Her durumda, bu konularda Kurumunuzdan da ayrıca bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.

