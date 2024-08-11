Son statüsü işçi olan, memuriyet üzerinden nasıl emekli olur?

Soru : Sayın ilgili size emeklilik şartlarım hakkında sorum olacak, cevaplarsanız sevinirim.



Doğum Tarihi : 12.08.1979, SGK İşe başlama: 11.11.1996, SGK işten Ayrılma : 11.10.1997



SGK sigorta süresi :189 , Emekli sandığı işe başlama : 17.07.2000,Emekli Sandığı istifa : 31.05.2023, 4(c) sigorta süresi : 22 yıl 2 ay, Askerlik Borçlanması (4-c içinde) : 5 ay 16 gün

Bağkur: 01.06.2023 - 06.06.2023 toplam 6 gün, SGK işe başlama : 07.06.2023 - devam ediyor.



Yukarıda ki bilgilere ilave olarak Sosyal Güvelik Kurumunun Hitap Hizmet Belgesine göre 31.05.2023 tarihi (memuriyetten istifa tarihim) itibari ile; Hizmet Sürem : 23 Yıl 1 Ay 25 gün, İntibak Sürelerim ise : 22 Yıl 9 Ay 4 gündür (Sanırım 18 yaş altı süreler dikkate alınmadı).



01.06.2023 tarihinden 30.06.2024 tarihine kadar ise 6 günlük Bağkur dahil olmak üzere toplam 390 gün SGK primim (tavan bedel üzerinden) yatırılmış olup bugün itibariyle tüm hizmetler toplamı 8726 gündür. Bunun haricinde kamudaki hizmetlerimin yaklaşık 3 yılı daire başkanlığıdır.



Yukarıdaki bilgiler ışığında, toplam 25 yıl hizmet süresi üzerinden Emekli Sandığından (4-c) emekli olmak istiyorum.



1- Emekli olabilmem için en erken tarih nedir (Benim hesaplamalarıma göre 05.04.2025)?



2- Şayet benim hesabıma göre 05.04.2025 (ya da sizin hesapladığınız tarih) tarihi itibari ile emekli olabilirsem maaşım 25 yıl hizmet süresine göre mi hesaplanacak, yoksa yalnızca memuriyette geçen süreler üzerinden mi?



3- Emekli ikramiyesi alabilecek miyim, ikramiye süresi ne olacak?



İlginiz ve cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla iyi günler diliyorum.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Kısa bilgiler:



1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur gibi hizmetlerde çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun gereği son 7 yıl hizmet içinde 1260 gün ve daha fazla hangi çalışma şekli fazla ise o tespit edilir ve aylık bağlanacak statü belirlenir. Yani son 7 yıl hizmet kuralı işler.



Ayrıca, farklı statülerde çalışmaları esas alınarak aylık bağlanmış olanlar hakkında da ikramiye ödemesi için 5434 sayılı Kanun ve 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmü uygulanır. Yani, işçi kıdem tazminatına nasıl hak kazanıyor veya kazanamıyor durumlarına bakılarak memurluk hizmet süresine ikramiye ödenip ödenmeyeceği konusunda da uygulanmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlardın kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yılı fiili çalışmalarının olması yeterli olmakta, bu durumda olanlar hakkında EYT kapsamında yaş şartı aranmamaktadır.



Emeklilik için aranılan hizmet yılı içerisinde işçi, esnaf, varsa borçlanılan süreler, memurluk sürelerinin tamamı dikkate alınır, yani bunların toplamı 9000 gün (25 yıl) olduğunda emeklilik hizmet şartı yerine getirilmiş sayılır. Yani, memur statüsünden emekli olmak için sadece memurluk hizmetinin 25 yıl olması gerekmez. Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmemiz için,



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Kısa açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz aşağıdaki şekilde olmaktadır:



Yukarıdaki bilgiler ışığında, toplam 25 yıl hizmet süresi üzerinden Emekli Sandığından (4-c) emekli olmak istiyorum.



Soru 1- Emekli olabilmem için en erken tarih nedir (Benim hesaplamalarıma göre 05.04.2025)?



Cevap 1- Verdiğiniz bilgilere göre memurluk hizmetinizi 22 yıl 10 ay olarak hesaplamaktayız. Dolayısıyla da herhangi bir hak kaybına uğramamanız açısından bu hesabın, yani borçlanma ile birlikte memurluk hizmet süresinin tam olarak kaç yıl olduğunun kesin olarak görev yaptığınız Kurumunuzdan öğrenmenizi, hizmet sürenizi öğrendikten sonra, memurluktan ayrıldıktan sonraki esnaf ve işçi olarak çalışmalarınızın SGK prim ödeme gün sayılarına dikkat etmenizi tavsiye etmekteyiz.



Bu sürelerin toplamı şayet 1260 gün ve daha fazla olursa memur statüsünden emeklilik hakkını kaybetmiş olacağınızı önemli not olarak söyleyebiliriz.



Soru 2- Şayet benim hesabıma göre 05.04.2025 (ya da sizin hesapladığınız tarih) tarihi itibari ile emekli olabilirsem maaşım 25 yıl hizmet süresine göre mi hesaplanacak, yoksa yalnızca memuriyette geçen süreler üzerinden mi?



Cevap 2- Memurluk hizmetinden emekli olma durumunda emekli aylıklarınızın hesabında 18 yaş altı geçen işçilik süresi de dahil, esnaf ve memurluk hizmetlerinizin toplamı esas alınır ve emekli aylık hesabı buna göre belirlenir. Tek başına memurluk hizmeti esas alınarak aylık hesabı yapılmaz.



Soru 3- Emekli ikramiyesi alabilecek miyim, ikramiye süresi ne olacak?



Cevap 3- Memurluktan mevzuata uygun olarak istifa etmiş iseniz, emekli aylığınızın bağlanması şartıyla emekli ikramiyesi alırsınız. Emekli ikramiyesi sadece borçlanılan askerlik süresi de dahil memurlukta geçen hizmet toplamının her tam hizmet yıllarına ödenen bir tutar olur.



Değerlendirmelerimiz tamamıyla verdiğiniz bilgiler kapsamında yapılmıştır. Herhangi bir hak kaybınız ortaya çıkmaması açısından tavsiyemiz yazılı olarak gerek SGK na gerekse de Kurumunuza müracaat ederek hizmet bilgilerinizi teyit etmeniz olacaktır.

