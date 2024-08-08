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'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı. Peki F-35 programından çıkarılmak pahasına Rusya'dan alınan S-400'ler dahil edilecek mi? Milli Savunma Bakanlığı kaynakları basın bilgilendirme toplantısında yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 17:00, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:25
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'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Komite'de katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı.

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde 'Çelik Kubbe Projesi' ele alındı

Peki 'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmak için öne sürülen, Rusya'dan 2,5 milyar dolara satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde olduğunu bilinmektedir. Peki 'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?

Çelik Kubbe yapay zeka destekli olacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu soruya şöyle cevap verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturulmasına yönelik kararla ilgili, "Türkiye'nin hava ve füze savunmasını bir bütünlük halinde, çok katmanlı olacak şekilde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir.
S400'ler gerekli durumlarda kullanılması için hazır bir şekilde bulunmaktadır. Aktif bulundukları yerlerde kullanılıyor. Ama şu an böyle bir ihtiyaç bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap

İşte söz konusu Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden yerli ve milli "Çelik Kubbe Projesi"

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