Ankara'daki kazada 22 kişinin tedavisi sürüyor

Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde bir otobüs yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

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