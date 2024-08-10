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Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin açıklama yaptı. "Katalog suçları ile ilgili gerekli ilerleme sağlanmıştır" diyen Uraoloğlu, Instagram'ın 21.30'da açılacağını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 20:03, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 21:09
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Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos'ta 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi. O tarihten bu yana platforma erişim ancak VPN'le sağlanabiliyor.

Instagram 21.30'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya platformu X'teki hesabından katalog suçlar çerçevesinde erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak katalog suçlar çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileriyle yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibarıyla erişim engelini kaldıracağız."

- "Silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilecek"

Uraloğlu, paylaştığı video mesajda ise bu erişime engel getirmenin belli gerekçeleri olduğunu ifade etti.

Katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda bazı hassasiyetleri olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Bu hassasiyetlerin giderilmesi noktasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Başkanlığımızın ve Meta platform yetkililerinin gerek Türkiye temsilcisi gerekse daha üst düzey yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Belli noktaya vardık." dedi.

Öncelikle yasal uyum ve içerik kaldırma noktasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımın kaldırılması için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılmasının sağlanacağını bildiren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale gerçekleştirilecektir. Kullanıcı hakları ve hesap güvencesi noktasında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar herhangi bir uyarı yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar tekrar erişime açılacak. Silinen hesaplarla ilgili vatandaşlarımızın hakları gözetilerek adil bir uygulama süreci yönetilecektir."

- "Terörle ilişkili hesapların kaldırılması için gereken hassasiyet gösterilecek"

Uraloğlu, Türkiye'nin çok hassas olduğu terörle mücadele noktasında yapılacaklara ilişkin de şunları kaydetti:

"PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içeriklerin Meta platform tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Bununla birlikte terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele noktasında etkin bir yaklaşım benimsenerek güvenlik ve kamu düzeni de bu vesileyle korunmuş olacaktır. Bu düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal uyum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik de önemli kazanımlar, önemli mesafeler katedilmiştir ve yakın zamanda da Meta platform yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılımlı ve üst düzey bir ziyaretinin olacağını da bu vesileyle bildirmek isterim. Meta platformuna bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulamaya devam edilecektir."

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