Instagram'a erişim engeli kaldırıldı

Instagram açılıyor.

Instagram uygulamasında Türk kullanıcıların yaptığı bazı paylaşımları kaldıran ya da engelleyen Instagram'a 2 Ağustos'tan itibaren erişim sağlanamıyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.

Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı.

"Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır" değerlendirmesinde bulunan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya ilişkin "site bilgileri sorgu sayfasını" da paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.



Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti. Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.

Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

HANGİ ÜLKELER INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ UYGULUYOR?

ÇİN

KUZEY KORE

İRAN

TÜRKMENİSTAN

RUSYA