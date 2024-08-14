Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü uygulamaya esas görüşleri neden yayınlamıyor?

2018 yılında Devlet Personel Başkanlığının kapatılması ve görevlerinin birden fazla kuruma dağıtılması, kamu personel mevzuatının yorumlanmasında bir boşluk oluşturdu. Bu boşluk hala doldurulamamıştır.

Kapatılan Devlet Personel Başkanlığı, mevzuatın yorumlanmasında verdiği resmi görüş yazılarını internet üzerinden yayımlayarak uygulama birlikteliği sağlardı. Ayrıca, kamu personel mevzuatına yönelik ihtilaflı konularda bülten çıkarır ve tüm kurumlara gönderirdi.

Devlet Personel Başkanlığının uygulama esas verdiği görüşleri şuan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü vermektedir. Ancak Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü uygulama birlikteliği sağlayacak görüşleri internet üzerinden yayımlamamakta, benzer konular tekrar tekrar sorulmaktadır.

Kırtasiyeciliğin azaltılması, kişiye göre uygulama olmaması, kamu personel mevzuatının uygulanmasında adil bir sistem kurulabilmesi için, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşlerden geniş kitleleri ilgilendiren görüşlerin kamuya açık bir şekilde yayımlanması ve resmi görüş bültenlerinin çıkarılması uygun olacaktır.

