1 Ekim 2008 öncesi işçi, esnaf olarak geçen çalışmalar sosyal güvenlik konularını nasıl etkiler?

Ziyaretçi sorusu:

https://www.memurlar.net/haber/1109252/ adresimizde yayımlamış olduğumuz "Son statüsü işçi olan, memuriyet üzerinden nasıl emekli olur?" konusundaki değerlendirmelerimiz üzerinden ziyaretçimiz tarafından "1 ekim 2008 den önce hizmetleri olanlar demişsiniz .bu tarihten önce memur mu bagkur mu ssk mı dememişsiniz. benim 9 eylül 1999 dan önce ssk işçi olarak girişim var .ancak 2010 eylülde emekli sandığına geçtim. ben istifa edip son 3,5 yıl ssk lı bir işe girsem emekli ikramiyem yanar mı. emekli maaşım artar mı azalır mı." Şeklindeki sorusu üzerine kısa ve net bilgiler vermekteyiz.



Detaylar/Değerlendirmeler:

Hizmet bütünleşme konusu:

1 Ekim 2008 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş olan ister işçi, ister esnaf, ister memurluk hizmetleri olanların hizmet bütünleşmelerinde 2829 sayılı Kanun hükmü uygulanır ve son 7 yıl hizmet içerisinde geçen hizmet statüleri emekli aylığı bağlanacak olan statüyü, yani işçi, esnaf, memur statüsünü belirler. Bu durum 5510 sayılı Kanunun geçici maddeleri gereğidir. Dolayısıyla da 1 Ekim 2008 tarihinden önce mutlaka işçi, esnaf ya da memur olarak geçen hizmet şartı bulunmaz. Bu statülerden herhangi birisinin olması bu kapsama dahil olmaları için yeterli olmaktadır.

Bu durum, SGK primleri ödenmiş olarak çalışmaya başlama tarihi 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olanlar için son 7 yıl hizmet kuralı bulunmaz. Bu durumda olanlar hakkında 5510 hükümleri uygulanır ve hangi statüde daha fazla çalışma varsa zorunlu olarak o statü üzerinden emeklilik olur.



5434 veya 5510 sayılı Kanuna tabi olma konusu:

1 Ekim 2008 tarihinden önce hiç memurluk hizmeti olmayanlar ve bu tarihten sonra memur olanlar 5510 sayılı Kanuna tabi olurlar. Yani ilk defa memurluğa başlamış olurlar. Dolayısıyla da emekli aylığı ve emekli ikramiyesi konusunda 5510 sayılı Kanun hükümleri kapsamına girerler. Ancak, hizmet bütünleşmesinde 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf olarak geçen hizmetleri olduğunda hizmet bütünleşmesinde ise yine son 7 yıl hizmet kuralına tabi olurlar.



Emekli ikramiyesine hak kazanma konusu:

https://www.memurlar.net/haber/1107902/ adresimizde net değerlendirmelerimiz mevcuttur. 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf hizmetleri olup da 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanların emekli ikramiyesine hak kazanmasında emekli aylığı bağlanması esnasında mutlaka son çalışma şeklinin "Memur" olma şartı bulunmaktadır. Dolayısıyla hizmet bütünleşmesi kuralları ile emekli ikramiyesine hak kazanma kuralları farklı olmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş olarak çalışmaları bulunanlar (işçi, esnaf, memur) hakkında emeklilikte yaş şartı aranmamaktadır. İşçi, esnaf olarak çalışanlar için yaş şartı hariç sadece sigortalılık süresi ve hizmet şartı, memur olarak çalışanlar için de sadece hizmet süresi (9000 gün) emekli olmak için yeterli olmaktadır.



Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında ziyaretçimiz hakkında söylenebilecek durum aşağıdaki şekilde olacaktır:

9 Eylül 1999 tarihinden önce işçi olarak girişi olan ve 2010 Eylül ayında memur olan kişi hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükmü uygulanır ve son 7 yıl hizmet kuralı işler.

Emeklilikte yaş şartı hariç memur olarak emekli olmak isterse 9000 gün hizmetinin (işçi, memur, borçlanılan süreler varsa bu süreler dahil) olması gerekir. Emekli aylığı 5510 kurallarına göre hesaplanır.

Bu durumdaki ziyaretçimiz, memurluktan istifa eder ve işçi olarak çalışırsa işçi statüsünden emekli olmak için 1260 gün ve daha fazla çalışması gerekir, yani son 3,5 yılının işçi statüsünde geçmiş olması gerekir.

Şayet, bu şekilde işçi statüsüne geçip işçi statüsünden emekli olursa https://www.memurlar.net/haber/1107902/ adresimizde de değerlendirmelerini yaptığımız şekilde, son çalışma şekli "Memur" statüsü olmayacağı için memurluk sürelerine ikramiye alınması mümkün olmayacaktır.

Emekli aylığı konusu, 5510 sayılı Kanun kapsamındakiler için de işçi aylık bağlama sistemine benzer şekilde bir aylık hesaplama şekli olduğu için, maaş konusunda SGK dan bilgi alınmasını tavsiye edebiliriz.