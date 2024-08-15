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Termometreler patlayacak! Meteoroloji il il uyardı

Ağustos ayının tam ortasında sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği birçok kentte termometreler 40 dereceyi bulacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ağustos 2024 07:52, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2024 06:20
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Termometreler patlayacak! Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji 15 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Sağanak yağış Karadeniz'in bazı kentlerinde etkisini hissettirecek, yurdun kalanında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeki seyrini sürdürecek. Birçok ilde termometrelerin 40 dereceyi aşması beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtına görülecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirterek uyardı.

15 AĞUSTOS 2024 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BOLU 16°C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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