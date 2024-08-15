Öğretmenlerin Eylül 2024 Dönemi Mesleki Çalışma Programının Detayları Belli Oldu

02-06 Eylül 2024 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak mesleki çalışmalar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

AÇIKLAMALAR

02 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında, Bakanlığımızın 14 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/53 sayılı "2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgesi öncelikli gündem maddesi olmak üzere ilgili mevzuat doğrultusunda öğretmenler kurulu toplantısı yapılacaktır.

03-05 Eylül 2024 tarihleri arasında mahalli olarak düzenlenecek hizmet içi eğitim faaliyetleri ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, öğretim programı değişen alanlarda yetiştirilen eğiticiler tarafından EK 1'de yer alan (Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programı Semineri) eğitim programı doğrultusunda öğretmenlerimize eğitimler verilecektir.

Bu eğitimler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde öğretmen yetiştirme birimleri koordinesinde temel eğitim, ortaöğretim ve din öğretimi şubeleri iş birliğinde planlanacak ve uygulanacaktır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında il milli eğitim müdürlüklerince açılacak olan hizmet içi eğitim faaliyetleri MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülü'ne en geç 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar girilecektir.

İl milli eğitim müdürlüklerince hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanırken, MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülü üzerinden eğitici eğitimine katılan öğretmen bilgilerine ulaşılacak ve eğitimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bu öğretmenlerden -ihtiyaç dahilinde belirlenen sayıda- eğitim görevlisi görevlendirilecektir.

Söz konusu bu eğitimler öncelikli olarak;

Ana sınıfı ve uygulama sınıfında görevli okul öncesi öğretmenleri,

1'nci sınıfları okutacak sınıf öğretmenleri,

Branşlarda ise 5, hazırlık ve 9'uncu sınıf derslerinde alanında program değişen öğretmenlerimizin tamamına zorunlu olarak düzenlenecektir.

İl/ilçenin imkanlarına göre anaokulu öğretmenlerine; 2, 3 ve 4'üncü sınıfları okutacak öğretmenler ile 5 ve 9'uncu sınıfları okutacak öğretmenlerimiz dışında, alanında öğretim programı değişen öğretmenlerimiz de aynı eğitime alınabilecektir.

. Aynı sınırlılıklar dikkate alınarak özel öğretim okullarında görev yapan öğretmenler de bu eğitimlere alınacaktır.

Öğretmenlerin Eylül 2024 Dönemi Mesleki Çalışma Programını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR