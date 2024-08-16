Emniyet Müdürleri kararnamesi yayımlandı

2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlandı. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni isimler atandı.

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE MAHMUT DEMİRTAŞ ATANDI

Emniyet Genel Müdürlüğüne, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliğine ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

JANDARMA GENEL KOMUTANI ORGENERAL ALİ ÇARDAKÇI OLDU

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden dolayı emekliye sevk edildi, yerine ise Orgeneral Ali Çardakçı atandı.

BAKAN YERLİKA'YAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Terfi, Atama ve Emeklilik Kararnamesi yayınlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Generaller ve Albaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu Emniyet Müdürleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu Amiral ve Albayların atamaları yapıldı. Ataması yapılan komuta kadememize ve emniyet müdürlerlerimize yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum.

Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Bursa Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a yeni görevinde başarılar dilerim. Bursa Valiliğine atanan Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Erol Ayyıldız'a emniyet teşkilatına yaptığı hizmetler için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim.

Jandarma Genel Komutanlığına atanan Orgeneral Sayın Ali Çardaklı'ya yeni görevinde başarılar dilerim. Jandarma Teşkilatımıza büyük emekler veren Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Arif Çetin'e hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Koramiral rütbesine terfi eden Sahil Güvenlik Komutanımız Sayın Ahmet Kendir'e başarılar dilerim.

ATAMA KARARLARI

Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan ERPULAT ALTUNTAŞ atanmıştır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

- Emniyet Genel Müdürlüğüne (Vali), Bursa Valisi Mahmut DEMİRTAŞ,

- Bursa Valiliğine, Emniyet Genel Müdürü (Vali) Erol AYYILDIZ, atanmıştır.

Jandarma Genel Komutam Orgeneral Arif ÇETİN (1980-19), 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince 01 Eylül 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiş, yerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince Jandarma Genel Komutam olarak Orgeneral Ali ÇARDAKCI (1984-15) atanmıştır.

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığına mensup generaller ve albaylar, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11 inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.

Ekli listede yer alan Jandarma Genel Komutanlığına mensup generaller ve albaylar hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince atanmıştır.

Ekli listede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 2 amiral ve 1 albay 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11 inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirilmiştir.

Ekli listede yer alan Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup amiraller hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince atanmıştır.

Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hizalarında belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Coşkun YILMAZ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Bünyamin KIRBIYIK atanmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman YILDIZ atanmıştır.

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bekir KARACABEY atanmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yener YILDIRIM atanmıştır.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Adnan SÖZEN atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR atanmıştır.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr, Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU atanmıştır.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Özlenen ÖZKAN atanmıştır.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ atanmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL atanmıştır.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa HATİPLER atanmıştır.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR atanmıştır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK atanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof, Dr. Haşan MANDAL atanmıştır.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Uğur ÜNAL atanmıştır.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Kamuran ERONAT atanmıştır.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fahrettin GÖKTAŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Başkan Yardımcısı Muhammet Ahmet TOKDEMİR atanmıştır.

15 Ağustos 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI