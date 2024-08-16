Yeni Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalarla önemli değişikler yapıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül itibarıyla geçerli olmak üzere yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı oldu. "Ali Çardakcı kimdir" sorusu Jandarma Genel Komutanı olarak atanan ismin hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Ali Çardakcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ali Çardakcı kimdir?

Orgeneral Ali Çardakcı Adana İli, Karaisalı ilçesi Karakılıç köyünde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1984 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1985 yılında Piyade Okulu'ndan mezun olmuştur.

1985-1993 yıllarında çeşitli birliklerde Takım, Bölük ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Çardakcı; 1996 yılında Kara Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak sırasıyla; Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Genel Plan ve Prensipler Başkanlığında Proje Subayı ve Şube Müdürlüğü, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında Harekat ve Asayiş Şube Müdürlüğü, J.Gn.K.lığı Denetleme Başkanlığı Sekreterliği, Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığında Kurmay Başkanlığı, Şenoba Taktik Jandarma Sınır Alay Komutanlığı, Beytüşşebap Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüten Orgeneral Çardakcı, 2010 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2010-2011 yılları arasında Zonguldak 3'üncü Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı, 2011-2014 yılları arasında Kastamonu Jandarma Bölge Komutanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2014 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2014-2016 yılları arasında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, 2016-2017 yılları arasında J.Gn.K.lığı Asayiş Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2017 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesiyle; 2017 yılında İçişleri Bakanlığı'nın 2017/286 Karar sayısı ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atanmıştır.