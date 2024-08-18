Fenerbahçe 90+5 yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe takımına konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Fenerbahçe, Dzeko (p) ve En Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde kapattı. Göztepe'de Koray Günter 68. dakikada ağları havalandırdı, Romulo ise 90+5'te attığı golle maçta skoru 2-2'ye getirdi.

Fenerbahçe puanını 4, Göztepe ise 2 yaptı.

FENERBAHÇE FİKSTÜR

- Fenerbahçe'de 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise ilk hafta kazandıkları Adana Demirspor maçına göre 3 değişiklik tercih etti.

Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Youssef En Nesyri şans buldu.

- Her iki takım da İzmir'deki yangınları unutmadı

Göztepeli futbolcular sahaya "Doğa bizim, sorumluluk hepimizin, Geçmiş olsun güzel İzmir'imiz", Fenerbahçe ise "Geçmiş olsun güzel İzmir" yazılı pankartla çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yanı sıra olimpiyatta mücadele eden milli okçu Mete Gazoz ve Göztepe Spor Kulübü cimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı da karşılaşmayı takip etti.

İLK 11'LER

Göztepe: Arda Özçimen, Helton, Kubilay, Anthony, Miroshi, Doğan Erdoğan, Koray Günter, Lasse Nielsen, Djalma, Romulo, Sandor Bomawoko

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri, Dzeko