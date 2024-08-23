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KPSS cevap kağıtları erişime açıldı

ÖSYM, internet sitesinden KPSS cevap kağıtlarının erişime açıldığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ağustos 2024 11:02, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:34
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ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-KPSS (Alan Bilgisi) ve 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) adaylarının cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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