KPSS Sonuçları Açıklandı: İşte iptal edilen sorular ve düzeltmeler



KPSS genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavıyla lisans oturumu sınav sonuçları açıklandı.

14 Temmuz'daki genel yetenek testindeki 42 numaralı sorunun iptal edilmesine ve genel kültür testindeki 13 numaralı sorunun 'a' olarak verilen cevabının 'c' olarak düzeltilmesine karar verildi.

Ayrıca 4 Ağustos'taki öğretmen alan bilgisi testinin, kimya-kimya teknolojisi 30 numaralı sorunun 'b' olarak belirlenmiş cevabı 'd' olarak düzeltildi.