Beşiktaş'a Necip Uysal şoku
Beşiktaş, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. 33 yaşındaki oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2024 16:19, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2024 16:21
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Necip Uysal'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi