MEB'den okul müdürlerine ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıflar ile sınıf öğretmenlerinin belirlenmesi uyarısı

İşte MEB'den yapıla o açıklama; "İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesi ile ilgili olarak önceki günlerde yapılan bilgilendirmelere rağmen yapılan kontrollerde halen okul müdürlüklerimizin zorunlu eğitim çağındaki öğrencileri kesin kayıtlara almadıkları ayrıca kayıt bölgesi belirleme iş ve işlemlerine ilişkin olarak ise çok fazla adresin boşta bırakıldığı görüldüğünden il, ilçe ve okul müdürlüklerimizce yapılacak çalışmaların belirtildiği "Bilgilendirme Metni" hazırlanmış ve okulların kayıt durumunu gösteren tablolarla birlikte tarafınızla paylaşılmıştır. Söz konusu tablolar Pazartesi ve Salı günleri de ayrıca paylaşılacaktır.

Bu doğrultuda "Bilgilendirme Metninin" ivedilikle tüm ilçe, ilkokul ve ortaokul müdürlüklerine iletilmesi ve tabloların "Kesin Kayıt Bekleyen Öğrenci" sütununda çok fazla bekleyen öğrencisi bulunan okulların takibinin yapılarak iş ve işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

NOT: Kesin kayıt işlemleri ilkokullarda zorunlu eğitim çağındaki öğrencileri için ortaokullarda ise tüm öğrenciler için tamamlanacaktır."

İşte o bilgilendirme metni;

İL, İLÇE, İLKOKUL VE ORTAOKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin e -Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin işlemler 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

İl, ilçe ve okul müdürlüklerince yapılması gereken iş ve işlemler ile ilgili Bakanlıkça e-Okul sistem üzerinde düzenli olarak kontroller yapılmakta olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1- İlkokul ve ortaokulların kayıt bölgelerinin belirlenmesine yönelik işlemlerde çok fazla sayıda adresin ilişkilendirilmediğinden "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/Bakanlık MEM İşlemleri/e-Kayıt İşlemleri" ekranında yer alan "Kayıt Bölgesi Belirlenmemiş Adreslere İlişkin (ilkokul/ortaokul)" raporlarının sürekli kontrol edilerek hafta sonu da dahil olmak üzere okul adres ilişkilendirmeleri tamamlanacaktır.

2- İlkokul ve ortaokulların kayıt listelerinde bekleyen zorunlu eğitim çağındaki tüm öğrencilerin hafta sonu da dahil olmak üzere kesin kayıtları tamamlanacaktır.

3- Öğrenci nakillerine ilişkin işlemlerde yapılması gereken nakil başvurusu, nakil gidebilir ve nakil kabul işlemleri tamamlanacaktır.

4- İlkokul ve ortaokulların 'Kapalı' durumda bulunan şubelerinden eğitim öğretim faaliyetine devam edeceği şubelerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde 'Açık' duruma getirilmesine yönelik iş ve işlemler tamamlanacaktır.

5- İlkokul ve ortaokullar tarafından "Sınıf şube ve Öğretmen Havuzu Belirleme İşlemleri" ekranında "Fiziki Ortamdan Dolayı Ortalamanın Altında Öğrenci Alacak Sınıf Var mı?" seçeneğinin eksiksiz ve doğru bir şekilde belirlenmesine yönelik iş ve işlemler tamamlanacaktır.

6- İlkokul müdürlükleri tarafından "Sınıf şube ve Öğretmen Havuzu Belirleme İşlemleri" ekranı üzerinden sınıf öğretmenlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde belirlenmesine yönelik iş ve işlemler tamamlanacaktır.

7- Bünyesinde yabancı dil ağırlıklı şubesi bulunan ortaokulların ilkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e -Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönergenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında "Öğrencimin yabancı dil ağırlıklı 5. sınıf şubelerinde eğitim görmesini istiyorum." şeklinde yazılı beyanı bulunan öğrencilerinin "Sınıf/Şube Özet Bilgileri" ekranından eksiksiz ve doğru bir şekilde belirlenmesine yönelik iş ve işlemler tamamlanacaktır.

Ahmet KANDEMİR