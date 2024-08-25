MEB, özel okulların ne kadar zam yapabileceğini açıkladı ve uymayanlara inceleme başlatın talimatı verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü; 23.08.2024 tarihli ve 112457861 sayılı "Özel Okullarda Fahiş Fiyat Artışı" konulu talimatlarında aşagıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunun "Mali hükümler" başlıklı 12 inci maddesinde "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler." hükmü;

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin "Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili Ücret Tespiti" başlıklı 53 üncü maddesinde "(1) Kurumlar, Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz. Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir. " hükmü ve maddenin beşinci fıkrasında "(5) Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu fıkrada yer alan hizmetlerden, talep eden veliler faydalanır." hükmü bulunmaktadır.

Yine aynı Yönetmeliğin "Eğitim ve Öğretini programları, ders çizelgeleri ve başarının değerlendirilmesi" başlıklı 46 ncı maddesinde de "(11) Okullarda, Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmü ihdas edilmiştir.

Son zamanlarda basında yer alan bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sundukları yönündeki haberler Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Yukarıda yapılan mevzuat açıklamalarından da anlaşılacağı üzere; özel öğretim kuramları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar; sunacakları eğitim öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını Devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler.

Kanun ve Yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunun 7 ncı maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır.

Bu bağlamda Bakanlığımızca: mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Bu çerçevede; konunun ilinizde faaliyette bulunan özel okullara ivedilikle duyurulması, fiyat politikalarının Bakanlığımızca belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesi, yukarıda belirtilen hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili niceleme yapılması ve sonucundan Genel Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi gerekmektedir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR