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Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı avukatlarından Rezan Epözdemir, 'Kesildiği öne sürülen kolonun binanın yıkılmasında etkisi yoktur' şeklinde rapor hazırlayan bilirkişi heyeti hakkında hem görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduklarını hem de Bölge Bilirkişi Kurulu'na başvurarak bilirkişilikten ihraçlarını talep ettiklerini söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 12:12, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:13
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Ezgi Apartmanı'nın bilirkişi heyeti hakkında suç duyurusu

Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen ve 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 2'si tutuklu, 2'si firari 5 sanığın yargılandığı Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Prof. Dr. Turgay Coşgun, Prof. Dr. Mücteba Uysal, Prof. Dr. Barış Sayın, Doç. Dr. Cihan Öser ve Hakkı Ekşi hazırladıkları raporu, mahkemeye gönderdi. 'Kesildiği öne sürülen kolonun binanın yıkılmasında etkisi yoktur' şeklinde hazırlanan ve 31 Temmuz'da dosyaya giren raporda tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş (82) ile 12 yıl önce yaşamını yitiren statik proje müellifi inşaat yüksek mühendisi Kemal Türkarslan 'asli kusurlu 'gösterilirken, diğer 4 sanığa kusur atfedilmedi. Raporda, fenni mesul Mehmet Tekin (60) ile kolon kestikleri öne sürülen pastane işletmecileri firari sanıklar Sami Kervancıoğlu (58), Mustafa Pekel (48) ve iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'ya (52) da herhangi bir kusur atfedilmedi.

19 DEPREM DOSYASINDAN ÇEKİLDİLER

Rapor, Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler başta olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekti. Bilirkişi heyeti, 12 Ağustos'ta Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ile 44 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi davasından çekildiğini belirtti. Dilekçede, heyet üyelerinin isimlerinin ve çalıştığı kurumların dahi açık bir şekilde verilerek bazı sosyal medya platformlarında ve TV kanallarında, haksız, taraflı bir şekilde, iftira içerikli yorum ve haberlerle linç kampanyasına maruz bırakıldığı kaydedildi. Heyetin, aynı tarihte Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne de aynı dilekçeyi vererek 18 dosyadan daha çekildiği ortaya çıktı.

'HAZIRLADIKLARI RAPOR, DOSYADAKİ DELİLLERLE ÖRTÜŞMÜYOR'

Ezgi Apartmanı avukatlarından Rezan Epözdemir, 5 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora ve dosyalardan çekilmelerine tepki gösterdi. Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapor ile son bilirkişi raporu arasında çok fark olduğunu söyleyen Avukat Epözdemir, "O bilirkişi heyetinin tanzim etmiş olduğu rapor ne yazık ki tam bir hukuk garabeti hem gayri vicdani hem gayriinsani bir rapor. Bu rapora göre yalnızca müteahhidin sorumluluğu var, diğer sanıkların sorumluluğu yok. Depremin meydana getirdiği şiddetli etki nedeniyle bina yıkılmış zaten ve başkaca faillerin sorumluluğu yok. 'Kolon kesme de tespit edilemiyor' şeklinde bir rapor tanzim edildi. Biz de bunun üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesi uyarınca bu bilirkişiler hakkında görevi kötüye kullanma suçundan savcılık şikayeti yaptık. Aynı zamanda Bilirkişi Bölge Kurulu'na başvuru yaptık. Bu bilirkişiler bakımından bir disiplin soruşturması başlamasını talep ettik. Bilirkişilikten ihracına kadar geçen disiplin yaptırımlarının uygulanmasını talep ettik. Çünkü hazırladıkları rapor dosya münderecatıyla, dosyadaki delillerle, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin raporuyla örtüşmüyor" dedi.

'RAPOR HAZIRLANDIKTAN SONRA ÇEKİLME ANLAM İHTİVA ETMİYOR'

Heyetin henüz Ezgi Apartmanı dosyasına çekilme dilekçesi vermediğini belirten Epözdemir, "Bilirkişi, kamuoyunda da bir fikri takip ve farkındalık yaratıldığı için bu süreçle ilgili bütün görev almış oldukları dosyalardan bir bir çekilmeye başladılar. Bizim dosyamıza ise herhangi bir çekilme vermediler. Tabii bu çekilmenin pratikteki önemi, son derece önemli. Çekilme, bilirkişi raporu tanzim edilirse bir anlam ihtiva etmiyor. O bilirkişi raporuyla yine hükme esas alınabiliyor. Çekilmenin anlam ihtiva edebilmesi için raporun henüz hazırlanmaması ve dosyanın bilirkişilerde mevcut haliyle bulunuyor olması lazım. İlginç bir şekilde bazı dosyalardan çekilme dilekçeleri verildi, bazı dosyalar bakımından verilmedi. Bizim dosyamızda herhangi bu konuda bir gelişme an itibarıyla yok" diye konuştu.

OLASI KASTTAN YARGILANIYORLAR

Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu, 2'si firari 5 sanığın yargılandığı dava, Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın (52) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar, tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin ve tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davaya, 4 Ekim'de görülecek 4'üncü duruşma ile devam edilecek.

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