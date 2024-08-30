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CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi esnasında resmi prosedürlerin eksiksiz olarak uygulandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 17:10, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:31
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Dilruba Kayserilioglu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kayserilioglu'nun hakkında İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 29 Ağustos 2024 tarihli tahliye müzekkeresinin aynı gün saat 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğü belirtilen açıklamada, bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığı ve tutuklunun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği aktarıldı.

"İhmal ya da eksiklik söz konusu değildir"
Açıklamada, Kayserilioglu'nun emanete alınan eşyası arasında cep telefonu bulunmadığı anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Resmi uygulama gereğince kişisel eşyası ile bir miktar parası kendisine eksiksiz teslim edilmiştir. Tutuklu, tahliye işlemleri sürerken, kurum personeline, ailesi, avukatı veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmamıştır. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen maddi durumu olmayan veya ulaşım güçlüğü yaşadığını beyan eden bütün tutuklulara kurum idaresince gerekli yardım sağlanmaktadır. Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir."

Kampüs önünden Aliağa ilçe merkezine toplu ulaşım araçları bulunduğu, ulaşım sorunu yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürler eksiksiz olarak uygulanmış olup bir ihmal ya da eksiklik söz konusu değildir" denildi.

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

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