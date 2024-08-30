Osmaniye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Metrobüs kazası soruşturması: 5 şüpheliye tutuklama istendi
Metrobüs kazası soruşturması: 5 şüpheliye tutuklama istendi
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Doğal gaza eylül ayında zam yok
Doğal gaza eylül ayında zam yok
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
'2 Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' iddiası yalanlandı
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
Erdoğan: TSK milli birlik ve beraberliğimizin güvencesidir
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
CTE'den Dilruba Kayserilioglu'nun tahliyesi ile ilgili iddialara açıklama
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
IMF: Maaş artışları, beklenen enflasyonla yapılsın
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Enflasyon Düzeltme talebi karşılık buldu
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri düşecek mi? AK Parti'den açıklama
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
10 soruda 'enflasyon muhasebesi'nde küçük işletmelere kolaylık
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Bakan Şimşek: Dış kaynaklar programımıza duyulan güvenin göstergesidir
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Üniversite öğrencileri sahte burs mesajlarına karşı uyarıldı
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Eylül ayında ekonomi gündemi yoğun
Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Kaçak Rus okullarına kapatma kararı!
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Çorum'da park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü
Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz
Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı rektör istifa etti
Erdoğan'ın 35 gün önce atadığı rektör istifa etti
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Deprem haberleri peş peşe geldi!
Deprem haberleri peş peşe geldi!
Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı
Olaylı maçla ilgili yeni gelişme: İki polis müdürü görevden alındı
Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
Ekonomiye güven 39 ayın dibinde
MB'den Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar
MB'den Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin yayın yasağı kararı alındı
Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama
Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama
YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
Anneannesini öldüren eski bakan Şener'in oğlu tutuklandı
Anneannesini öldüren eski bakan Şener'in oğlu tutuklandı
MEB yabancı dil ders saatlerini artırıyor
MEB yabancı dil ders saatlerini artırıyor
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Osmaniye'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 20:13, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 21:02
Yazdır

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Andırın karayolu üzeri Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Z.K. idaresindeki kamyonet ile aynı yol üzerinde seyir halinde olan otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan aynı aileden 4 kişi itfaiyenin desteğiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan Yusuf K. ve Fatma Yaren K. hayatını kaybetti, Şahende K. (33) ve Aybars Şahan K.'nin (2) ise kaldırıldıkları hastanede tedavisi sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber