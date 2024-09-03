e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Önder Kahveci: Refah payı kaçınılmaz oldu
Önder Kahveci: Refah payı kaçınılmaz oldu
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
'Dezenflasyon piyasaya yansımalı, emekçinin alım gücü artmalıdır'
'Dezenflasyon piyasaya yansımalı, emekçinin alım gücü artmalıdır'
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
'Vergi yüzsüzleri'nin açıklanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
'Vergi yüzsüzleri'nin açıklanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
'Bundan sonraki hikayelerde gömülü finans konuşulacak'
'Bundan sonraki hikayelerde gömülü finans konuşulacak'
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Depremden etkilenen 4 il ve 2 ilçe için süre uzatıldı
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
OVP'nin açıklanacağı tarih belli oldu
OVP'nin açıklanacağı tarih belli oldu
'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Mama paraları at yarışına gitmiş
Mama paraları at yarışına gitmiş
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Önder Kahveci: Refah payı kaçınılmaz oldu

Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci "Refah payı kaçınılmaz oldu" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Eylül 2024 11:26, Son Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:27
Yazdır
Önder Kahveci: Refah payı kaçınılmaz oldu

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önder Kahveci'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'TÜİK'in ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ağustos ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama %2,47 oranında artarken yıllık enflasyon da %51,97 olarak belirlendi. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan %10 oranındaki zammın, ağustos ayı itibariyle iki aylık enflasyonun %5,78 olarak gerçekleşmesiyle neredeyse yarıdan fazlası erimiştir. Bu durum, kamu çalışanlarının alım gücünü ciddi şekilde azaltmakta ve günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sürecinde ek zam ve refah payı taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Bilindiği gibi TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının yılın ikinci altı ayında %10'u geçmesi halinde memurlara enflasyon farkı ödemesi yapılacaktır. Ancak, son iki aylık enflasyon verileri, bu farkın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, enflasyonun hızla artmasıyla birlikte, memurlarımızın maaşlarındaki reel kayıpların telafi edilmesi için yalnızca enflasyon farkı yeterli olmayacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisinin %2,5 büyüdüğü açıklanmıştır. Türkiye ekonomisi son 16 çeyrektir aralıksız büyümektedir ama memurun ekonomisi sürekli küçülmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunması ve iyileştirilmesi için hükümetten ek zam talep ediyoruz. Ekonomik zorlukların yoğun olarak hissedildiği bu dönemde hem ekonomik büyümenin tabana yayılması hem de memurlarımızın refah seviyesinin korunması adına refah payının da maaşlara yansıtılmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının özverili hizmetlerini sürdürebilmeleri ve ailelerinin geçimlerini sağlamaları için bu taleplerin karşılanması elzemdir.

Sonuç olarak, yüksek enflasyon ortamında kamu çalışanlarının maaşlarının hızla erimesi, yalnızca memurlarımızı değil, dolaylı olarak tüm toplumu olumsuz etkileyen bir durumdur. Türkiye Kamu-Sen, memurların hakkını savunmaya ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için gerekli adımları atmaya devam edecektir. Bu bağlamda, hükümetin taleplerimize olumlu yanıt vermesini ve kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunmasını bekliyoruz.' dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber