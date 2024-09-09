Mehmet Ali Çelebi: Ben de Atatürk'ün askeriyim ama yapılan disipline aykırı!

Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde kara, hava ve deniz teğmenlerin kılıçlı yemin etmesi gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin Ergenekon Kumpası sırasında tutuklanan ve 41 ay cezaevinde yatırılan emekli teğmen ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelebi kendisinin de Atatürk'ün askeri olduğunu ancak teğmenlerin yaptığının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin disiplinine aykırı olduğunu söyledi.

"BEN DE ATATÜRK'ÜN ASKERİYİM"

Çelebi, "Atatürk milletimizin ortak değeridir. Ben de Atatürk'ün askeriyim, kendimi hep öyle tanımladım, bundan sonra da çizgimde milim oynama olmaz" ifadelerini kullanırken "Atatürk'ün askeri olmanın" bir üniforma meselesi değil ruh meselesi olduğunu aktardı.

"O ruh 'Ya istiklal ya ölüm!'dür. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' anlayışıdır. Anti-emperyalist duruştur" diyen Mehmet Ali Çelebi, söz konusu ruhun Cumhur İttifakı'nda vücut bulduğunu ifade etti.

"BU RUHU ATATÜRK'Ü SİLENLER ANLAYAMAZ"

Çelebi söz konusu bu ruhu bazı kesimlerin anlayamayacağını şöyle belirtti:

"Bu ruhu mutabakat metinlerinden Atatürk'ü silenler anlayamaz. Apo'nun Meclisteki askerleri ile iş tutanlar kavrayamaz. FETÖ'nün askerlerini tekrar devlete doldurma sözü verenler bu ruhu savunamaz. Atatürkçüler için it sürüleri diyeni, Atatürk'ün ordusuna kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'yı baştacı edenler bu ruhu ağzına alamaz. Hem Demirtaş'ın fedaisi hem Atatürk'ün askeri olunamaz"

"DİSİPLİNE AYKIRI"

Teğmenlerin kılıçlı yeminine sözü getiren Çelebi, "Tören rutini dışında ve kanuni yemin haricinde herhangi bir yemin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sarsılmaz disiplinine aykırıdır" diyerek "Eksik, kusur, ihmal varsa elbette araştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

"ATATÜRKÇÜLÜĞE ZARAR VERECEK HER HAREKETTEN KAÇINILMALIDIR"

Çelebi sözlerini şöyle tamamladı:

"Atatürk istismarı üzerinden 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat Kararları 1997, 27 Nisan 2007 bildirisi, 15 Temmuz 2016 Darbesi yapıldığı hatırdan çıkmamalı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi herhangi bir tartışmanın, iç siyasetin parçası yapacak eylemlerden uzak durulmalı, gerçek Atatürkçülüğe zarar verecek her hareketten kaçınılmalıdır"

Öte yandan Çelebi törendeki tüm yeni mezun teğmenlere başarı dileyerek "Yolları ve bahtları açık olsun" dedi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ KİMDİR

Mehmet Ali Çelebi Ankara'da doğdu, İlk ve orta öğrenimini Amasya'da gördükten sonra İzmir Maltepe Askeri Lisesini kazandı. Okulunu birincilikle bitiren Çelebi, Kara Harp Okulu'na girdi ve buradan 2007 yılında dördüncü olarak mezun olarak teğmen rütbesini taktı.

FETÖ'nün organize ettiği Ergenekon Kumpas Davaları'nda 18 Eylül 2008'de tutuklandı. FETÖ'cü savcı ve hakimlerin kararıyla 41 ay cezaevinde yattı.

CHP 35 ve 36. Kurultaylarında Parti Meclisine girdi. 2018 genel seçimlerinde ise CHP'den milletvekili seçildi. 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etti ancak siyasi hayatını sürdürerek 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde Memleket Partisi'nden de istifa etti. 11 Ekim 2022 tarihinde ise Mehmet Ali Çelebi AKP'ye katıldı. Rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. 2023 seçimlerinde ise AKP'nin İzmir milletvekili seçilerek meclise girdi