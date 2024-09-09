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Kaymakamın aracını kontrol eden teğmene soruşturma

Bolu'nun Dörtdivan Kaymakamı Oğuz Yiğit'in, İlçe Jandarma Karakolu'nu ziyareti sırasında makam aracının altına ayna tutarak araç altı kontrolü yapan Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli'nin görevden alınma gerekçesinin hukuka uygun olduğu ve astın üstünü denetleme gibi bir yetkisinin olmadığı belirtildi.

Haber Giriş : 09 Eylül 2024 18:34, Son Güncelleme : 09 Eylül 2024 18:43
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Kaymakamın aracını kontrol eden teğmene soruşturma

Miahaber.com'da yer alan habere göre; Dörtdivan Kaymakamı Oğuz Yiğit, geçtiğimiz günlerde Dörtdivan Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kaymakam Yiğit'in makam aracı, karakola girişi esnasında araç altı güvenlik kontrolüne tabi tutuldu. Bu duruma tepki gösteren Kaymakam Yiğit, olayı Bolu Valisi Erkan Kılıç'a aktardı. Olayın ardından Bolu Valisi Kılıç, denetimin hukuka uygun olmadığına istinaden Jandarma Teğmen Seyhan Burak Sürmeli hakkında soruşturma açılması istedi.

O HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Bazı haber sitelerinde "Jandarma Teğmen Seyhan Burak Sürmeli'nin Uygulaması Mevzuata Uygun" şeklinde yazılan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın konu hakkında Mülkiye Müfettişi görevlendirdiği, yapılan inceleme ve beyanların ardından Vali Erkan Kılıç ve Kaymakam Oğuz Yiğit'in hukuka uygun karar verdiği, astın üstünü denetleme gibi bir yetkisinin olmadığı, görevden alınma gerekçesinin hukuka uygun olduğu ve Teğmen Seyhan Burak Sürmeli hakkında soruşturmanın devam ettiği ilgili kaynaklardan öğrenilmiştir.

DİĞER ÖZEL ARAÇLAR KONTROL EDİLMİYOR

Öte yandan soruşturma esnasında yapılan araştırmalarda İlçe Jandarma Karakolu'na giren diğer özel araçların aranmaya tabi tutulmadığı sadece Kaymakam Yiğit'in makam aracının denetlendiği tespit edildi.




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