Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'de ilk maçına çıktı

Milli futbolcu, 68. dakikada Hinshelwood'un yerine oyuna girdi. Ferdi Kadıoğlu ilk Premier Lig maçına Ipswich Town karşısında çıkmış oldu.

Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Brighton puanını 8 yaparken, Ipswich ise 2 yaptı.

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