Döviz hesapları için faiz kararı
Döviz hesapları için faiz kararı
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 60.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Siber güvenlik teşkilatı kurulacak
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Hakan Fidan: Esad'la görüşmeye hazırız
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Üniversite Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ağustosta kartla ne kadar harcadık?
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Ticaret Bakanlığı denetimlerde 815,3 milyon lira ceza kesti
Bakan Tekin: 104 binden fazla norm fazlası öğretmen var
Bakan Tekin: 104 binden fazla norm fazlası öğretmen var
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Kayıp 18 dakikanın sırrı çözüldü
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
'Kitaplara yüzde 300 zam yapan, 400 okula ceza verdik'
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Erdoğan vekilleri harekete geçiriyor!
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Erdoğan'dan inşaat sektörüne mesaj: Telafi edilecek
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
Fed'in kararı sonrası altında tarihi rekor
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
KKTC'de asgari ücrete yılın 3. zammı
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
FED 4 yıl sonra ilk kez faiz indirdi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
Lübnan'da telsiz patlamalarında can kaybı 14'e yükseldi
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
İUP kapsamında ödenecek ücret 12 bin TL'ye çıkarılacak
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
Cinayet davasında tahliye kararı veren 3 hakim ve 1 savcı açığa alındı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
'Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı' iddiası yalanlandı
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsisine ilişkin açıklama
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
'Narin Güran' cinayetinde silinen Whatsapp mesajları verilecek mi?
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
YÖK Başkanı: İstihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesi sürecek
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırının nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Ticaret Bakanlığı: İsrail için gümrük sistemi kapalıdır
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
Kontrol noktasında motosikletin çarptığı askerimiz şehit oldu
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
İhracatçılara yeni finansman destek paketi geliyor
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
'Yapı denetim sistemi' ile 1 milyondan fazla bina denetlendi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 yükselişle 9.872,85 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 10:02, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:03
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 98,36 puan ve yüzde 1,01 artışla 9.872,85 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde1,39 ve holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok yükselen bankacılık oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 9.774,49 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, faiz kararı sonrasında piyasalarda oynaklığın artmasının dikkati çektiğini belirterek, ABD'de pay piyasalarında, karara ilk tepkinin olumlu olmasına karşın, resesyon endişelerinin devam etmesiyle satıcılı bir kapanış gerçekleştiğini söyledi.

Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelere göre ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlemeye devam ettiğinin görüldüğü aktarılarak, istihdam kazanımlarının yavaşladığı ve işsizlik oranının yükseldiği ancak düşük kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, eylül ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber