Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması tebriği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 20:21, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 20:21
Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?