Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın Adana Teknofest'te gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, gençlerin büyük ilgisi ve isteği üzerine düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, tasarruf tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetleri'nin yurtiçi hava gösterileri iptal edilmişti. Ancak, Akdeniz bölgesinde ilk kez düzenlenen Teknofest etkinliği dolayısıyla gençlerden gelen yoğun talep bu kararı değiştirdi.

Bakanlık yetkilileri, gençlerin havacılığa olan sevgisini pekiştirmek, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeteneklerini sergilemek ve bu önemli buluşmayı kaçırmamalarını sağlamak amacıyla Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için planlanan gösterilerin Teknofest'te icra edilmesine karar verildiğini belirtti.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de hava gösterisi yapılacak "

Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava gösterisi planlarının tamamen iptal edilmediği, bu tarihte İzmir'de gösteri uçuşlarının yapılacağı duyuruldu. Adana'da gerçekleştirilen bu gösteri, Akdeniz bölgesinde ilk defa yapılan Teknofest'in önemli bir parçası olarak hafızalarda yer etti.