Emekli Astsubaylardan Özlük Hakları İçin Eylem! MSB açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, özlük hakları ve tazminat taleplerini dile getirmek amacıyla MSB önünde toplandı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önünde tazminat ve özlük hakları talebiyle açıklama yaptı. Dernek Başkanı Hamza Dürger, iktidara seslenerek; "Bizler, sizlerden sadaka istemiyoruz. Bizler, tazminat hakkımızı istiyoruz'' dedi.

Basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Hamza Dürger, ''Bizler astsubaylar olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklisi de olsak, Milli Savunma Bakanlığı'mıza bağlıyız. Her türlü hakkımızı alacak ve savunacak yegane kuruluşumuz burası. Biz buraya dinlenmeye değil, hakkımızı alın artık demeye geldik'' dedi.

Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı sonrası konuya ilişkin gelen sorular üzerine Bakanlık yetkilileri, tüm personelin özlük hakları konusunda mağduriyet yaşanmaması adına çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Emekli astsubayların taleplerinin değerlendirilmek üzere ilgili bakanlıklara iletildiğini vurgulayan yetkililer, çalışmaların devam ettiğini açıkladı.