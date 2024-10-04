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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapıldı. Göç İdaresi Başkanlığı, geri gönderme merkezlerinde "İdari Gözetim Personeli" unvanıyla personel çalıştırabilecek. KPSS puanı temel alınıp en yüksek 3 katı puana sahip adaylar yazılı ve/veya sözlü sınavla "İdari Gözetim Personeli" olabilecek. En az lise veya dengi okul mezunu olmak şartıyla, yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, sınav ilanında belirlen boy ve kilo koşullarını sağlamak ve ilgili idare tarafından belirlenen sağlık şartlarım sağlamak şartları aranacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 01:13, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 01:15
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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik yapılmasına Dair düzenleme 4 Ekim 2024 tarihi itibariyle yapılmıştır.

Karara göre, alınacak "İdari Gözetim Personeli"nin ek ödeme oranı 0-5 hizmeti olanlar için yüzde 85 üzerinden hesaplanacaktır.

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 9002
Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişildik Yapılmasına Dair Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik. Yapılmasına Dair Karaf'm yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.-
3 Ekim 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR İLE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesine otuz dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Göç İdaresi Başkanlığında bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak İdari Gözetim Personeli unvanlı sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının üç katma kadar çağrılacak adaylar arasından, anılan Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."

MADDE 2- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

İDARİ GÖZETİM PERSONELİ --Geri Gönderme Merkezlerinde çalıştırılmak üzere, en az lise veya dengi okul mezunu olmak şartıyla, yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, sınav ilanında belirlen boy ve kilo koşullarını sağlamak ve ilgili idare tarafından belirlenen sağlık şartlarım sağlamak.

MADDE 3- 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara ekli "Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranlan Cetveli"nin 13 üncü sırasının sonuna İdari Gözetim Personeli" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

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