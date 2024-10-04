Esenyurt'ta silahlı saldırıya giderken yolda yakalandılar
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki şüpheli, çalıntı motosikletle silahlı saldırı gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları sırada yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 21:25, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 21:25
Esenyurt'ta iki şüpheli, silahlı saldırıya giderken uygulama noktasında yakalandı.
Emniyet güçleri dün akşam saatlerinde Koza Mahallesi'nde yapılan uygulamada seyir halindeki motosiklet durduruldu.
Plakası sorgulanan motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlendi.Motosikletteki iki şüpheliye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Yapılan GBT sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Ekipler, yaptıkları üst ve motosiklet aramasında 2 silah, 2 maske ve çok sayıda kurşun ele geçirdi.
Şüphelilerin çalıntı motosiklet ve silahlarla silahlı saldırı gerçekleştirmeye gittiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.