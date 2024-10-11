LGS Puanı Değişikliği Sonrası Yeni Puana Göre Sınavla Öğrenci Alan Özel Okullara Yerleştirme İşlemleri açıklandı
LGS Puanı değişmesi sonucunda sınavla öğrenci alan özel okullara daha önceki puanıyla yerleşemeyen öğrencilerin değişen puanlarına göre daha önce müracaatları bulunan özel okullara yerleştirme iş ve işlemlere dair Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 10.10.2024 tarih ve -116862630 sayılı resmi yazı Valiliklere (İl Milli Eğitim Müdürlüklerine) gönderildi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 09:00, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 08:50
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 10.10.2024 tarih ve -116862630 sayılı resmi yazısına göre; Valilikler 14 - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alarak yerleştirme işlemlerini tamamlayacaklardır. LGS puanı değişen ve buna göre daha önce başvurdukları özel okullara tercih yapmak isteyen öğrenci velileri Valiliklere (İl Milli Eğitim Müdürlüklerine) müracaat edebilirler.
İşte o resmi yazı;
Ahmet KANDEMİR