LGS Puanı Değişikliği Sonrası Yeni Puana Göre Sınavla Öğrenci Alan Özel Okullara Yerleştirme İşlemleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 10.10.2024 tarih ve -116862630 sayılı resmi yazısına göre; Valilikler 14 - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alarak yerleştirme işlemlerini tamamlayacaklardır. LGS puanı değişen ve buna göre daha önce başvurdukları özel okullara tercih yapmak isteyen öğrenci velileri Valiliklere (İl Milli Eğitim Müdürlüklerine) müracaat edebilirler.

İşte o resmi yazı;

Ahmet KANDEMİR