Karar Meclis'ten geçti: Öğretmenlikte yeni dönem başlıyor

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklif, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeriyor.

TBMM Genel Kurulu'nda Öğretmenlik Meslek Kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Yasalaşan teklifle, öğretmenlere yönelik işlenen suçlarda cezaların yarı oranda arttırılması getirildi. Öğretmen adaylarına 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Teklif ile öğretmenlik ihtisas mesleği tanımlandı.

Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek. Hazırlık eğitiminin süresi 4 dönem olacak. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre 3 dönem olarak uygulanabilecek.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Akademi, öğretmenlerin mesleğe hazırlanması, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve kariyer basamaklarında ilerlemelerini sağlamak amacıyla görev yapacak.

Merkez Ankara'da olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi'nin işleyişi için gerekli ödenekleri kendi bütçesinde karşılayacak. Akademi'nin merkezi Ankara olacak ve taşrada hizmet içi eğitim birimleri olacak.

Mezun olup KPSS'yi kazanmak artık yeterli değil

Yeni düzenlemeyle fakülteyi bitirip KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli olmayacak. Adaylar, Milli Eğitim Akademisi'nin 550 saatlik programında da başarılı olurlarsa atanabilecek.

Adaylara ne kadar ödeme yapılacak?

Akademi eğitimi esnasında adaylar devlet memuru olarak kabul edilmeyecek ancak emeklerinin karşılığı olacak şekilde bir ödeme yapılacak. Ücret olarak da 23 bin TL gibi bir ücretin verileceği kulislerde konuşuluyor.

Akademi'de uygulama öğretmeni olarak da YÖK ile yapılacak karşılıklı iş birliği çerçevesinde üniversitelerden eğitimciler görevlendirilecek.

Eğitim fakülteleri işlevini yitirecek itirazı

Akademi'ye karşı çıkan bazı eğitimciler ise eğitim fakültelerinin işlevini yitireceğini iddia ediyor. Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Yıldız, "Akademi'nin açılmasıyla öğretmen yetiştirme sistemine son nokta konuldu. Bu gidişle eğitim fakülteleri anlamını ve işlevini yitirdi" dedi.

Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş ise "Bu kararla eğitim fakültelerinin kalitesi ve saygınlığı daha da düşecek. Öğretmen olmak isteyenlerin sayısı da düşer. Akademilerin zamanla kalkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kimler hazırlık eğitimlerinden faydalanabilecek?



Teklife göre, hazırlık eğitimine alınacakların 'Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayasızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olmamak, devlet memurluğundan çıkarılmamış veya düzenlemeye göre öğretmenliği sona ermemiş olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak, sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak' şartları aranacak.