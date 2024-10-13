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Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı

Konya'da polis memuru Mustafa Topuz ihbar üzerine gittiği evde E.K. isimli şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Topuz'u 7 bıçak darbesiyle yaralayan saldırganın 33 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2024 15:59, Son Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde artan şiddet olaylarının ardından kriminal tiplerin sokakta dolaşmaması gerektiğini söylemiş Ceza İnfaz Hükümleri'nde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Cezasızlık algısının kalkacağını söyleyen Erdoğan, "Tutukluluk süresi, kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı belirlenecek. Belirli suçlarda cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçecek" ifadelerini kullanmıştı.

Ceza infazdaki değişim sinyali konuşulurken özellikle son zamanlarda polis memurlarına yönelik şiddet haberlere konu olmaya başladı.

Önce polis memuru Şeyda Yılmaz 26 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilmişti. İnfiale neden olan bu olayın ardından Beyoğlu da dün polise saldırı vakasıyla gündeme geldi.

İhbara giden polis bıçakla yaralandı

O.I. isimli saldırgan İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memurunu boynundan bıçaklamıştı. Saldırganın uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayın üzerinden 24 saat geçmeden Konya'da görev yapan Mustafa Topuz saldırıya uğradı. İhbar üzerine gittiği evde sinir krizi geçiren 29 yaşındaki E.K. tarafından 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Topuz'un tedavisi devam ediyor.

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polis memurunu hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hastayla ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile yaralı vaziyette yakalanmıştır. Konuyla ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz.

Öte yandan şüpheli E.K'nin de suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Saldırganın hırsızlık, gasp, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapma, kasten yaralama gibi suçlardan 33 ayrı kaydı olduğu öğrenildi.

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