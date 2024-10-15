UYAP Vatandaş Portalı'nın bilinirliği artırılmalı!

7 Ocak 2024 tarihinde Memurlar.Net'te yayımlanan haberde vatandaşların, hazırlık evresindeki dosyalarını UYAP Vatandaş Portalında görmelerinin sağlanmasına ilişkin yazı yayımlanmıştı, haberden sonra 16 Şubat 2024 tarihinde Bakanlık yetkilileri tarafından soruşturmanın gizliliğine halel getireceğinden bahisle bu şekildeki bir düzenlemenin yapılmasındaki zorluğa vurgu yapılmıştı.

Bu yazımızda, UYAP Vatandaş Portalının kamuoyunda bilinirliğinin arttırılması için Adalet Bakanlığı tarafından lazım gelen hususların yapılması üzerinde durulacaktır.

Şöyle ki: Elektronik imza sahibi vatandaşlar, adliyelere gitmeden çoğu işlemlerini UYAP vatandaş portalı üzerinden yapabilmektedir. Dava açma, elektronik imzalı savunma, savunmaya cevap, ek beyan vs. gibi muhtelif içerikteki belgeleri UYAP vatandaş portalı üzerinden ilgili adliyeye/idare mahkemesine veya vergi mahkemesine ya da icra müdürlüğüne gönderebilmektedir.

Bazı vatandaşlar, UYAP Vatandaş portalı üzerinden neler yapılabildiğini maalesef bilememektedir. Buradan hareketle; X İdare Mahkemesinde davası olan ve dava dosyasında para isteme yazısı yazılıp davacıya tebliği yapılan hukuki uyuşmazlıkta; davacı X İdare Mahkemesini telefonla arar ve ikametinin idare mahkemesinin olduğu yere çok uzak olduğunu, kendisinden istenilen paranın nasıl yatırılacağını bilmediğini söyler. Akabinde görevli kalem personeli, arayan kişiye e-devlet şifresiyle UYAP Vatandaş portalına giriş yapılarak paranın dosyaya yatırılabileceğini söyler, bunun üzerine muhatap e-devlet şifresi olmadığını beyan eder. Akabinde kalem personeli de kendisine en yakın adliyeye giderek paranın yatırılabileceğini söyler. Vatandaş, kendisine en yakın adliyedeki vezneye gider ve farklı mahaldeki dava dosyasına para yatıracağını söyler, daha sonra kalem personelini tekrar arar ve para yatırmaya gittiği veznedeki kişilerin kendilerine yardımcı olmadığını, neredeyse adliyeyedeki tüm vezneleri gezdiğini söyler. Bunun üzerine ilgili kalem personeli, muhataba en yakın PTT'den e-devlet şifresi almasını, şifreyi aldıktan sonra kalemi tekrar aramasını söyler, muhatap kalemi aradığında kalem personeli ilgiliye UYAP Vatandaş Portalı üzerinden dosyasına kredi kartıyla para yatırmayı adım adım anlatır. Böylece vatandaşın zaman kaybı fazla olmadan dosyasına para yatırılmış olur. Bu konu basit gibi gözükebilir büyükşehirlerde yaşayan kişilerin adliyelere gitmesi fazla zaman almaktadır. Teknolojinin imkanlarından yararlanmak her vatandaşın hakkıdır. Asıl görevi vatandaşa yardımcı olmak olan kalem personeli vatandaşa yardımcı olmaz ise, veznedeki görevliler vatandaşa yardımcı olmaz ise, vatandaş işini nasıl çözecek ?

Esasında, yardımcı yargı personelinin de bu konuda denetlenmesi gerekiyor. Denetleme konusu ayrı bir yazının konusu olacağı için burada o konuya girmeyeceğim. UYAP Vatandaş Portalının bilinirliğinin arttırılması için kamu spotları hazırlanmalıdır. Vatandaşın, adliyeye gitmeden UYAP Vatandaş Portalı üzerinden işlerini yapması, adliyelerdeki insan yoğunluğunu da azaltacaktır. Böylece vatandaşın zaman kaybı olmayacak, adliyelerde insan yoğunluğu azalacağı için esasında çift yönlü kazanç olacaktır.

Sonuç itibarıyla, teknoloji insanların adalete erişimini kolaylaştırdığında daha güzel anlamlar ifade edecektir. Bir saniyesi bile geri getirilemeyecek olan zaman; israf edilmeden teknolojik imkanlar dahilinde verimli kullanılmalıdır.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekenlerin yapılması dileğiyle.

