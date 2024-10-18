Yahya Sinvar ön safta savaşarak şehit oldu

Gazze'de Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü ve dünyanın onuru için kahramanca mücadele eden Filistinlilerin son şehidi Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar oldu. Hamas lideri, işgalci İsrail'in saldırılarının yoğunlaştığı Refah'ta çatışmalarda hayatını kaybetti. Terör devleti İsrail askerlerinin yayınladığı naaş fotoğraları Sinvar'ın yer altındaki korunaklı bir tünelde ya da rehineleri canlı kalkan olarak kullanırken değil en ön safta savaştığını gösteriyordu.

GAZZE KASABINDAN 'KATLİAM SÜRECEK' AÇIKLAMASI

İsrail Ordusu, Refah'taki çatışmada 3 Filistinlinin öldürüldüğünü ve Yahya Sinvar'ın "öldürülmüş olma ihtimalini" araştırdığını açıkladı. Ardından Mossad, DNA testinin Sinvar'ınkiyle uyuştuğunu bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığının "Sinvar'ı öldürdük" açıklaması sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Yahya Sinvar öldürüldü, tüm rehineler geri gelinceye kadar tüm gücümüzle savaşacağız. Savaş henüz bitmedi. Hamas, Gazze'yi yönetemeyecek" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "savaş bitmedi" diyerek Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti. Haber sonrası İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesi çağrısı yaptı.

ABD İSTİHBARATI YARDIM ETTİ

Sinvar'ın şehadeti sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD istihbaratı yardım etti. Sinvar dahil Hamas liderlerinin öldürülmesine yardımcı oldu" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, "Bugün İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün" diyerek adeta kutlama mesajı yayınladı. Biden ayrıca Netanyahu'yu arayıp kutladı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de konuyla ilgili kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Adalet yerini buldu" deyip İsrail'i tebrik etti. Hamas liderlerine ilişkin tüm operasyonlarda Tel Aviv ile yakın çalışıp İsrail ordusuna destek verdiklerini kaydeden Harris, "Bugün, Gazze'deki savaşı nihayet sona erdirmek için bize bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

FİLİSTİN YASA BOĞULDU

Sinvar'ın şehadet haberi sonrası Gazze ve Filistin geneline yas havası hakim oldu. İşgal altındaki Batı Şeria'daki camilerden, "Gazze'nin aziz evlatları! Vatanımızın büyük komutanlarından Yahya Sinvar şehit olmuştur" duyurusu yapıldı. Filistinliler, Sinvar için dualar etti. Sinvar'ın şehadetinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Yürütme Konseyi ile acil toplantı yaptı.

Heniyye gibi mülteci doğdu

Sinvar, İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz 2024'te İran'da şehit edilmesinin hemen ardından Hamas lideri olmuştu. Sinvar, 1962 yılında Heniyye gibi Gazze'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu. Yine Heniyye gibi İsrail'in işgal ettiği Askalan (Aşkelon) kökenliydi.



ŞEHİTLER MÜCADELEYİ BÜYÜTTÜ

İşgalci İsrail, Filistin mücadelesini en başından bu yana lider suikastlarıyla bitirmeye çalıştı. Yahya Ayyaş 1996'da, Şeyh Ahmed Yasin ve Abdülaziz El Rantisi 2004'te, Salih el Aruri ise 2024'te şehit edildi. Ancak direniş büyüyerek devam etti. Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde de "Suikastlar zafer olsaydı, direniş 90 yıl önce İzzeddin el-Kassam'ın öldürülmesinden sonra biterdi" demişti.

Düşmanımın bana vereceği en büyük hediye

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, 2 yıl kadar önceki konuşmasında, "Düşmanın bana verebileceği en büyük hediye suikast düzenlemektir. 59 yaşındayım, Kovid, felç veya kalp krizi geçirerek ölmektense suikastla ölmeyi tercih ederim" demişti. Sinvar bir başka konuşmasında da "Kanımız ve canımız, kendini mukaddesatımız ve vatanımız için feda eden şehit çocukların kanından ve canından daha değerli değildir" demişti.

Aksa Tufanı'nın mimarı

29 Ekim 1962'de Gazze'de doğan Yahya Sinvar, İsrail'in uzun yıllardır bir numaralı hedefiydi. İsrail cezaevleriyle 1982'de tanıştı. 1988'de tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 23 yıl sonra 2011'de esir takasıyla serbest kaldı. Gazze'de İslam Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Sinvar, İsrail hapishanelerinde bulunduğu süreçte İbranice öğrendi. Hapishanede ayrıca İsrail siyasi ve askeri stratejileri üzerine çalışmalarda bulundu, çok sayıda kitabı Arapça'ya tercüme etti. Ayrıca romanı Diken ve Karanfil'i kaleme aldı. 1987 yılında kuruluşuyla Hamas Hareketi'ne katılan Sinvar, irade ve disiplini ile tanındı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Gazze'deki İsrail casuslarının yakalanması için güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nü kurdu. İsrail'in Gazze, Kudüs ve Filistin genelindeki artan zulmü karşısında 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı Operasyonu'nu yürüttü. İsrail ordusunun 300'den fazla kayıp verdiği operasyon, İsrail tarihinde en kısa sürede en fazla can kaybı verilen muharebe olarak tarihe geçti. Sinvar, "Aksa Tufanı'nın mimarı" olarak tanınıyor. Sinvar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da şehadetinin ardından ağustos ayında bu göreve getirilmişti.