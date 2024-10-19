Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan' çetesi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu gelişmeler yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken bir görevden alma gerçekleşti.

SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.