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MEB, İYEP dokümanlarından rehber, kılavuz ve takvimini sitesinde neden yayınlamıyor?

İlkokulların 3. sınıflarına devam eden, Türkçe ve matematik derslerinden çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri, doğal sayılar ve doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için geliştirilen İlkokullarda Yetiştirme Programı süreci 07 Ekim 2024 tarihi itibari ile ülke genelinde bulunan ilkokullarımızda başladığını ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı https://iyep.meb.gov.tr/ sitesinde her yıl Kılavuz ve Rehberleri yayınlamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 16:00, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 13:22
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MEB, İYEP dokümanlarından rehber, kılavuz ve takvimini sitesinde neden yayınlamıyor?

Fakat her nedense bu yıl bu ana kadar https://iyep.meb.gov.tr/ sitesindeki https://iyep.meb.gov.tr/rehberler/liste linkinde yayınlaması gereken dokümanlar siteye yüklenir iken boş yüklenmiş.

İYEP e- Okul İYEP İşlemleri Modülü Kullanım Rehberinin kapak resmi siteye yüklenmiş fakat orijinal rehber yüklenmemiş.

Ekran görüntüsü aldığımız anda 8259 öğretmen boş resmi indirmiş.

İYEP Rehberlik Hizmetleri Kılavuzunun kapak resmi siteye yüklenmiş fakat orijinal Kılavuz yüklenmemiş.

Ekran görüntüsü aldığımız anda 4027 öğretmen boş resmi indirmiş.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açıklamalı İYEP Uygulama Takviminin kapak resmi siteye yüklenmiş fakat orijinal Uygulama Takvimi yüklenmemiş.

Ekran görüntüsü aldığımız anda 9849 öğretmen boş resmi indirmiş.

İşte o linkin ekran görüntüsü.

Biz ise kendi imkanlarımızla elde ettiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Sınıf Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimini öğretmenlerimizin istifadesine sunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Sınıf Açıklamalı İYEP Uygulama Takvimini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

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