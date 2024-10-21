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Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Süreci Nasıl İşleyecek?

Öğretmenlerin Kariyer basamaklarını da düzenleyen; 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Kanun 18 Ekim 2024 saylı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Bu yazıda kariyer sürecini kanun ve geçici madde ışığında örneklerle özetlemeye çalışacak, 20 yılını dolduran her öğretmen başöğretmen olacak mı sorusunu irdeleyeğiz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Ekim 2024 09:49, Son Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:51
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Öğretmenlerin Kariyer Basamakları Süreci Nasıl İşleyecek?

Öğretmenlik Mesleği Kanunu TBMM'de kabul edilmişti. Kabul edilen yasa çerçevesinde süreç ve içerik ile ilgili olarak "ÖMK Meclisten geçti, şimdi ne olacak?" başlığı ile konuyu özetlemiştik ve o yazıda ilk maddelerde;
1- TBMM genel kurulunda kabul edilen teklif Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiş olacak.
2- Yasa yürürlüğe girdikten sonra MEB tarafından gerek kariyer gerekse adaylık sürecini de kapsayan bir yönetmelik yayımlanacak.
cümlelerine yer vermiştik.

Kanun 18 Ekim 2024 saylı Resmi Gazetede yayımlanarak 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu olarak yürürlüğe girmiş oldu.

- Başöğretmenliğe ilişkin süreç nasıl olacak?

En çok sorulan madde başöğretmenliğe ilişkin süreç noktasında olmaktadır. Bu yazıda kariyer sürecini kanun ve geçici madde ışığında örneklerle özetlemeye çalışacağız.

Kanunun geçici 3. maddesi aynen şöyle:
"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilir."

Bu maddeye göre;
1- Bu maddeden kanunda öğretmen tanımı "l) Öğretmen: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında öğretmen kadro ve pozisyonlarında görev yapanlar ile bu Kanunda münhasıran belirtilen hükümler bakımından özel öğretim kurumlarında 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında görev yapan öğretmenleri, bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticileri ve Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri,"
şeklinde yapıldığından bu kapsamdaki öğretmenler (kadrolu, sözleşmeli..) yararlanacak.

2- Bu öğretmenlerin üzerinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yoksa başvuru yapmaları mümkün olacak.

- Uzman olmayan öğretmenler de başöğretmen olabilecek mi?

3- Örneğin;
- şu anda kadrolu olan 20 yıllık yada daha fazla kıdemi olan bir uzman öğretmen başöğretmenlik için başvuruda bulunabilecek.
- şu anda kadrolu olan 20 yıllık yada daha fazla kıdemi olan uzman olmayan bir öğretmen başöğretmenlik için başvuruda bulunabilecek.

- Şu anda kadrolu olan 19 yıllık bir uzman öğretmen, başöğretmenlik için 20 yılını doldurduğunda (yani gelecek yıl) başvuruda bulunabilecek.
- Şu anda kadrolu öğretmen olup uzman olmayan 19 yıllık öğretmen, başöğretmenlik için 20 yılını doldurduğunda (yani gelecek yıl) başvuruda bulunabilecek.

- Şu anda kadrolu olan 15 yıllık bir uzman öğretmen, başöğretmenlik için 20 yılını doldurduğunda (yani 5 yıl sonra) başvuruda bulunabilecek.
- Şu anda kadrolu öğretmen olup uzman olmayan 15 yıllık öğretmen, başöğretmenlik için 20 yılını doldurduğunda (yani 5 yıl sonra) başvuruda bulunabilecek.

- Şu anda 1 yıllık kıdemi olan bir öğretmen 20 yılını doldurduğunda (19 yıl sonra) başöğretmenlik için başvuruda bulunabilecek ve başvuru sırasında uzman olup olmadığına bakılmayacak.

- Şu anda görevde olan öğretmenlerden uzman olmayanlar 10 yıl şartını doldurmaları durumunda uzman öğretmenlik için başvuruda bulunabilecekler.

- Disiplin cezası alanlar başöğretmen olabilir mi?

- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olanlar; silinme süresi olan 10 yıl dolduktan sonra ceza silinirse ceza silindikten sonra onlar da öğretmenlik kıdemleri 20 yıl olduğunda başöğretmenlik için başvurabilecekler.

18 Ekim 2024'ten sonra öğretmen olanlar nasıl başöğretmen olabilecek?

- 18 Ekim 2024 ve sonrasında göreve başlayan bir öğretmen ise 10 yıl sonra uzman öğretmenlik için başvuruda bulunabilecek. Bu öğretmenler 10 yıl uzmanlıkta kaldıktan sonra başöğretmenlik başvurusu yapabilecekler.

4- 20 yılını doldurmak başlı başına yeterli gibi görünse de 20 yılını dolduran öğretmenler başöğretmenlik için başvuruda bulunabilecekler ve başvuran öğretmenlere eğitim verilecek.
- Eğitimler bu yıl online olabilir. (MEB belirleyecek)
- Bu yıl eğitimler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek.
- 2025 yılında Milli Eğitim Akademisi faaliyete geçince bu eğitimler akademi tarafından düzenlenecek.

5- Eğitimlerden sonra sınav olmayacak.

6- Öğretmenler başöğretmenlik için 20, uzman öğretmenlik için 10 yıllarını doldurdukları anda/tarihte değil her yıl bakanlıkça açıklanacak takvime göre başvuruda bulunacaklar. Takvim ve başvuru süreci ile ilgili düzenleme yapma yetkisi MEB'de olacak.

7-Normal şartlarda MEB'in yönetmeliği kısa sürede yayımlayıp süreci başlatması ve hak kazanan öğretmenlerin (uzman/başöğretmen unvanı alacakların) 15 Ocak 2025 itibari ile mali haktan yararlanmaları beklenmektedir. Bu noktada yetkinin MEB'de olduğunu hatırlatmak isteriz.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar

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