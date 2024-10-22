Bahçeli 'Öcalan yararlanabilir' dedi: Umut hakkı nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun.

Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" açıklamasının ardından umut hakkı kavramı bir kez daha kamuoyunun gündemine geldi.

Öcalan kaç yıl ceza aldı?

Abdullah Öcalan, 1999 yılının şubat ayından bu yana Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nda, Eski Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesini ihlal suçundan müebbet hapis cezasını çekiyor. Başlangıçta ölüm cezasına çarptırıldı, ancak mahkümiyeti Ekim 2002'de ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

'Umut hakkı', ömür boyu hapis cezasına karşılık mahpusun belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için öne çıkan bir haktır. Öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek, kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlar. Eski Ceza Yasası'na göre verilen idam cezalarının yeni yasal düzenlemelere göre uyarlanması sonucunda verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile 3713 sayılı yasa ve 5237 sayılı yasanın 302. maddesi kapsamında mahkemelerce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının infaz biçimi, mevzuatta ömür boyu yani ölünceye kadar şeklinde düzenleniyor. Bu cezaların istisnası yok. Ancak 'umut hakkı', bu ömür boyu hapis cezasına karşılık mahpusun belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için öne çıkan bir haktır. Bu hakka sahip olan kişi belirli bir infaz süresinden sonra durumunun yeniden gözden geçirileceğini, bu gözden geçirmenin hangi gerekçeler üzerinden yapılacağını, kimlerin hangi yöntemlerle bu değerlendirmeyi yapacağını bilerek cezasını infaz eder. Başka bir ifade ile 'umut hakkı', öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlar.

İdam cezasının yerini alan "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de tahliye umudu olmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, işkence ve kötü muamele yasağının ihlali olduğu kararı bulunuyor.