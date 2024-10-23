İşte MEB'in '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim genel Müdürlüğünün 15.10.2024 tarihli ve 117103034 sayılı yazısında, ara tatile denk gelen Atatürk Haftası ile ilgili yapılacak etkinliklerle ilgili şu bilgilendirme yapıldı: "Bu kapsamda, 10-16 Kasım tarih aralığındaki Atatürk Haftası aynı zamanda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı birinci ara tatiline denk geldiğinden, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran, evlatlarımıza bölgesinde örnek, dünyada saygın bir ülke armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha hayırla hatırlayacağımız bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi; 10 Kasım 2024 tarihinde ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla günün anlam ve önemine yakışır anma etkinlikleri düzenlenmesi için valiliklerce (il milli eğitim müdürlükleri) gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." açıklamasında bulunuldu.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR