Ali Yerlikaya: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, şehit ve yaralıların olduğunu belirtti. Yerlikaya, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini belirten Bakan Yerlikaya, gelişmelerin resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Saldırıya ilişkin detaylar ve soruşturma süreciyle ilgili açıklamalar bekleniyor.