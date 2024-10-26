İlk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek

Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi
Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi
17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu; 55 şüpheli gözaltında
17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu; 55 şüpheli gözaltında
700 bin dolarlık sınavsız üniversite vurgunu
700 bin dolarlık sınavsız üniversite vurgunu
Erdoğan: Medyamız çok kötü bir sınav veriyor
Erdoğan: Medyamız çok kötü bir sınav veriyor
Personel nakillerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı
Personel nakillerinde muhasebe yetkilisinin onay yetkisi kaldırıldı
Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!
Yoğurt ve sumak yerine bakın ne satmışlar!
MEB'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' genelgesi
MEB'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' genelgesi
Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi
Adana'da anne ve iki kızını öldüren zanlı tutuklandı
Adana'da anne ve iki kızını öldüren zanlı tutuklandı
Mesleğe özel yarışma sınavlarına yeni düzenleme
Mesleğe özel yarışma sınavlarına yeni düzenleme
ALTAY tankı 2025'te seri üretime geçecek
ALTAY tankı 2025'te seri üretime geçecek
Kazada yaralanan öğretmen, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Kazada yaralanan öğretmen, 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
'Enerji tarlası' vaadiyle dolandırıcılık: 47 gözaltı
'Enerji tarlası' vaadiyle dolandırıcılık: 47 gözaltı
4 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
4 il için 'sarı' uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
1 Ocak'ta zorunlu olacak: 10 soruda doğrulanmış ilan uygulaması
1 Ocak'ta zorunlu olacak: 10 soruda doğrulanmış ilan uygulaması
İzmir Aliağa Limanı'ndaki rüşvet operasyonunda 23 tutuklama
İzmir Aliağa Limanı'ndaki rüşvet operasyonunda 23 tutuklama
MB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor
MB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor
29 bin 311 deprem konutu yarın hak sahiplerine teslim edilecek
29 bin 311 deprem konutu yarın hak sahiplerine teslim edilecek
Hükümet enflasyonu düşürmek için vergi zamlarını frenleyecek!
Hükümet enflasyonu düşürmek için vergi zamlarını frenleyecek!
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Rekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldi
Rekabet Kurumu izin vermemişti: TOFAŞ'tan açıklama geldi
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
Türkiye, Somali'de karada da petrol ve doğal gaz arayacak
2024-DGS ek tercihleri başladı
2024-DGS ek tercihleri başladı
DMM'den TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yalanlama
DMM'den TUSAŞ'ın güvenliği ile ilgili iddialara yalanlama
Bakan Yerlikaya: TUSAŞ'ta rehin alma olayı yaşanmadı
Bakan Yerlikaya: TUSAŞ'ta rehin alma olayı yaşanmadı
Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz
Bakan Tekin: 20 yıllık bir öğretmeni test sınavına almak olmaz
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
'Ölene kadar unutmayacağım bir sipariş'
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

İlk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı 25.10.2024 tarh ve 117923454 sayılı yazı doğrultusunda, Cumhuriyet Haftası kapsamında 28 Ekim günü, okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere ilk derste Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2024 14:00, Son Güncelleme : 26 Ekim 2024 14:39
Yazdır
İlk derste

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 25.10.2024 tarih ve 117923454 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu.

Milli birlik ve beraberlik vurgusu yapılan resmi yazıda, cumhuriyetin 101. yılına girerken Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milletin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini yücelten, milli birlik ve beraberliği güçlendiren değerlerin her zamankinden daha güçlü ve daha derin bir bağlılıkla aktarmanın önemine vurgu yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin amacının milli ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen resmi yazıda, "Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim gününü birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Haftasının ilk dersi "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" olacak

Genelgeye göre 28 Ekim-1 Kasım haftası "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademelerdeki okul ve kurumlarda 28 Ekim Pazartesi ilk derste öğrencilere "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli film izletilecek.

"Dersimiz Cumhuriyete Doğru" filmi, cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununun sinematografik versiyonundan oluşuyor.

Bakan Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan yazıda ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilmesi, okulların Türk bayrakları ile donatılması istendi.

Buna göre, 28 Ekim-1 Kasım haftasının "Cumhuriyet Haftası" olarak değerlendirilmesi, Bakanlığımıza bağlı tüm kademelerdeki okul/kurumlarda; 28 Ekim 2024 tarihinde ilk ders Bakanlığımız Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) ana sayfada yer alacak video penceresinden, daha sonra erişilmek istenildiğinde ise EBA Kütüphane > Kültür ve Sanat > Belirli Gün ve Haftalar > Milli Günler ve Bayramlar alanı altında yayınlanacak "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" isimli videonun öğrencilere izletilmesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin etkinliklerde yer almasına özen gösterilmesi okul/kurumların Türk bayraklarıyla donatılması, kutlamaların öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla günün anlamına yakışır ve şehitlerimizi de anacak şekilde yapılması talimatı verildi.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber