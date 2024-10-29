Naci Görür'den Antalya depremi hakkında açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 19.43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Naci Görür 'den yaşanan Antalya depremi hakkında açıklama geldi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı. Sevgiler